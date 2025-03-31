В Орловской области сократился выпуск напитков

31.3.2025 | 8:05 Новости, Экономика

Отрасль проигрывает прошлогодним показателям более 12 процентов.

ИА “Орелград”

По данным Орелстата, в Орловской области в феврале 2025 года значительно выросли объемы выпуска в отраслях обрабатывающего сектора, занимающихся производством: текстильных изделий – в 2,2 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 61,9 процента, мебели – на 32,4 процента, химических веществ и химических продуктов – на 21,4 процента, металлургической продукции – на 19,8 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 12,2 процента.

«Значительное падение объемов выпуска зафиксировано в производстве: лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии – на 28,4 процента, прочих готовых изделий – на 21,8 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 20,2 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 17,1 процента, электрического оборудования – на 15,8 процента, одежды – на 14 процентов», – информирует Орелстат.

Особое внимание на себя обращает тот факт, что производство напитков упало на 12,7 процента. Дело в том, что в последние годы данная отрасль планомерно наращивала выпуск продукции, причем производство напитков стало одной из задач новой Стратегии развития Орловской области, которая сейчас находится на согласовании в Москве. Достаточно сказать, что в 2023 году наибольшую долю в объемах отгруженной продукции обрабатывающих производств занял выпуск пищевых продуктов и напитков – 38,1 процента.

С 2019 по 2023 годы в Орловской области отмечался стабильный рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в действующих ценах, по производству напитков – показатель вырос в 2,5 раза. Опыт работы орловских производителей напитков, по объему, качеству и ассортименту, в предыдущие годы свидетельствует о том, что они способны обеспечить такой продукцией не только всех жителей Орловской области, но и население других регионов. Причем могут это сделать, максимально исключив использование в производстве элементов иностранного происхождения и минимизировав импорт в целом

В Стратегии указаны основные сдерживающие факторы в развитии производства пищевых продуктов и напитков. В Орловской области к их числу отнесены: неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, перерабатывающими и торговыми организациями; высокая процентная ставка по кредитам; недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками для промышленной переработки; низкий уровень конкурентоспособности местных производителей пищевой продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции, обеспечивающая в том числе учреждения социальной сферы.

Сдерживает развитие производства напитков и высокая волатильность цен на сельскохозяйственное сырье, ведь именно сельскохозяйственное производство является сырьевой базой для производства пищевых продуктов и напитков. Тем не менее, областные власти видят высокий потенциал предприятий по производству напитков. Например, что годовые мощности орловских предприятий по производству напитков способны перерабатывать только молока 390 тысяч тонн.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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