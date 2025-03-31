Все больше налоговых вычетов получают орловцы

Общая сумма заявленных орловцами налоговых вычетов выросла на 15,5 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в регионе на 15,5 миллиона рублей, или на 2 процента увеличилась общая сумма заявленных налоговых вычетов. В основном орловцы пользуются такими налоговыми вычетами как: имущественный – 92,7 процента, социальный – 6,4 процента и инвестиционный – 0,9 процента. Только за январь-февраль 2025 года орловцы подали налоговикам в упрощенном порядке более 950 заявлений на имущественные и инвестиционные вычеты, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«С 2025 года появилась возможность получения в упрощенном порядке, без представления налоговой декларации и документов, подтверждающих право на вычет, социальных налоговых вычетов, в частности: на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховых и пенсионных взносов, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – При наличии у налогоплательщика права на получение налогового вычета в личный кабинет налогоплательщика поступает предзаполненное заявление на получение вычета в упрощенном порядке. Его необходимо подписать и направить в налоговый орган».

Специалисты советуют гражданам обращаться к своим налоговым агентам по поводу получения налоговых вычетов в упрощенном порядке. То есть, уточнить данную информации можно у своего банка либо медицинской, образовательной или физкультурной организации, с которыми был заключен договор на оказание услуг. Подать декларацию для получения вычета можно в течение всего года, в отличие от обязательных документов, которые декларируют, полученные в прошлом году, доходы.

Глава УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова на расширенном заседании ведомственной коллегии отметила, что налоговая служба исполняет не только фискальные функции, но и оказывает услугу населению по возврату НДФЛ по установленным налоговым вычетам. Так, в 2024 году орловцы в форме возврата НДФЛ получили свыше 1,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом сумма таких вычетов увеличилась на 4,3 процента.

«При этом количество налоговых деклараций увеличилось на 1,6 тысячи (в 2024 году предоставлено 74,9 тысячи налоговых деклараций, в 2023 году – 73,3 тысячи), – добавили в пресс-службе УФНС. – За счет оптимизации организационных процессов региональному управлению удалось сократить средний срок предоставления налоговых вычетов и возврата налога из бюджета, по результатам проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Средний срок оказания услуги за прошлый год составил 8,7 дней, что в 2 раза меньше показателя 2023 года».

ИА «Орелград»