На Орловщине закроют ещё одну кассу междугородних автобусов

31.3.2025 | 11:20 Новости, Транспорт

Прекратит работу павильон, расположенный на остановке «Дросково».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Он находится в Покровском районе.

Касса прекратит работать с 10 апреля. С этого же числа, как и сообщалось ранее, закрывается касса на остановке междугородних автобусов «Новосиль».

Решение принято в связи с «отрицательными финансовыми показателями и снижением пассажиропотока». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, ссылаясь на региональный Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

При этом остановочные пункты не выводятся из схемы движения. Автобусы, следующие через Новосиль и Дросково, не изменят свои маршруты.

Также можно будет приобрести и билеты — только теперь не в кассах, а либо непосредственно у водителей автобусов, либо на сайте АО «Орелавтотранс».

ИА «Орелград»


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