Правила реабилитации инвалидов обсудили в Орле

Часть новых норм касается участников специальной военной операции.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова приняла участие в обсуждении вопросов совершенствования системы реабилитации и абилитации инвалидов с учетом новых нормативно-правовых актов, вступивших в силу с 1 марта 2025 года. Обсуждение состоялось на заседании общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России.

«В ходе заседания особое внимание было уделено проведению медико-социальной экспертизы участникам специальной военной операции с учетом изменений в правилах признания лица инвалидом, – уточнили в аппарате уполномоченного. – Кроме того, обсужден порядок предоставления услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению участникам специальной военной операции в реабилитационных центрах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2025 году».

В своем итоговом докладе Наталия Балашова отмечала, что орловцы нередко обращаются к ней с помощью в решении проблем, возникающих при установлению группы инвалидности. Зачастую заявители полагали, что при проведении медико-социальной экспертизы нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектов, занижается и не соответствует действительности.

«Рассмотрение уполномоченным подобных заявлений, как правило, показывает, что медико-социальная экспертиза проводилась в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, – отмечено в докладе. – Для оперативного реагирования и разрешения спорных вопросов уполномоченный, являясь членом общественной комиссии при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области» Минтруда России», использует ее возможности».

Правозащитник также напомнила, что СВО затронула практически все слои населения, что отразилось на жизни региона и потребовало принятия неотложных мер реагирования, в том числе издания новых нормативных актов для социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В 2024 году было издано значительное количество таких правовых актов. Одной из приоритетных задач в настоящее время является оперативное обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (ТСР/ПОИ) участников специальной военной операции.

«В Орловской области организована работа по сопровождению участников СВО и членов их семей, – следует из доклада омбудсмена. – За каждым участником СВО закреплены ответственные специалисты – кураторы, которые оказывают всестороннее содействие по вопросам получения ТСР/ПОИ в кратчайшие сроки, в том числе высокотехнологичных протезов. Реализуется программа проактивного обеспечения участников СВО ТСР/ПОИ с использованием электронного сертификата».

В соответствии с временным порядком взаимодействия отделений Социального фонда России была налажена работа по беззаявительному назначению пенсий по инвалидности гражданам из числа ветеранов боевых действий, которым установлена ежемесячная денежная выплата, а также пенсий по случаю потери кормильца гражданам из числа членов семей погибших и умерших ветеранов боевых действий, ранее являвшихся получателями ежемесячной денежной выплаты, независимо от места жительства указанных граждан.

«Принятые в 2024 году нормативные акты свидетельствуют о значимой работе, проводимой в целях соблюдения прав граждан на социальное обеспечение, упрощения порядка получения пособий и выплат», считает омбудсмен. Напомним, что в соответствии с указом губернатора, орловским участникам СВО, получившим ранение, контузию или увечье в ходе выполнения ими задач на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, также предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

ИА “Орелград”