В Орле неизвестные захватили баню, устроенную в защитном сооружении

Иск об истребовании госимущества рассмотрел Арбитражный суд.

В феврале 2015 году помещение на улице Васильевской получил индивидуальный предприниматель Бухтеев Сергей Иванович. Арендатор принял во временное владение и пользование защитное сооружение гражданской обороны, общей площадью 315 кв. м, являющееся федеральной собственностью. Нежилое помещение в подвале предполагалось для использования «под сауну (баню)».

Срок аренды – по 2 февраля 2040 года. Имущество было передано «в пригодном для эксплуатации состоянии». Сумма ежемесячных платежей определялась как 1/12 размера годовой арендной платы и составляла 38,8 тысячи рублей с учетом НДС. За период действия договора с июня 2017 по декабрь 2022 года платежи по арендной плате не производились. МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях направляло предпринимателю претензии о необходимости погашения задолженности. В досудебном порядке вопрос не решился, тогда от бизнесмена потребовали не только деньги, но и вернуть имущество, в связи с имеющимися систематическими нарушениями обязательств.

Арбитражный суд посчитал, что допущенные ИП нарушения срока уплаты арендных платежей являются существенными, поскольку просрочка имела место систематически, причем с большой суммой. Арендодатель в значительной степени лишался того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

В ходе разбирательства выяснилось, что с 25 января 2018 года Бухтеев утратил статус индивидуального предпринимателя. Делами ИП занят финансовый управляющий.

«Ответчик указал, что готов и желает передать указанное помещение истцу, однако не может этого сделать физически, поскольку данное помещение захвачено неизвестными, которые не открывают дверь и не вступают переговоры по телефону, правоохранительные органы и собственник помещения, извещенные о факте захвата федерального имущества, бездействуют с 2023 года, а самостоятельно взломать двери и допросить находящихся там людей Бухтеев С.И. не может, поскольку это является противоправным деянием», – указано в материалах дела.

В части взыскания долгов по арендной плате отказано. Однако удовлетворены требования о расторжении договора аренды. Предпринимателя обязали возвратить по акту приема-передачи Межрайонному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях недвижимое имущество, арендуемое по договору от 03.02.2015 №Р15-А/53.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”