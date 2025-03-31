В орловский детсад нагрянула ревизия

Ревизоры проверили работу детского сада № 8 в городе Орле.

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 8. Проверялся период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2024 года. Проверку проводили сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. По результатам контрольного мероприятия установлено, что учреждением при формировании отчетов о выполнении муниципального задания на 2022 и 2023 годы была указана недостоверная информация.

«Представителем первичной профсоюзной организации, приказы на распределение стимулирующих и компенсационных выплат в проверяемом периоде, а также премий и материальной помощи не согласовывались, – отмечено в отчете ревизоров. – Установлены нарушения в части несвоевременного оформления трудовых договоров как по основному месту работы, так и в порядке совместительства, а также дополнительных соглашений к ним».

Отмечают они и то, что в стенах учреждения не обеспечено соблюдение внутренних локальных актов, определяющих его основную деятельность. Положение «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам МБДОУ детского сада комбинированного вида №8» оказалось нарушено, так как сотрудникам предоставили указанные выплаты в размере, превышающем установленный уровень.

«В нарушение положения об оплате труда работников МБ ДОУ детский сад № 8 неправомерно осуществлялись выплаты стимулирующего характера и премирование работников при наличии у них дисциплинарного взыскания, – считают ревизоры. – При организации рабочего процесса использование личных материальных ценностей сотрудников не было надлежащим образом документально оформлено».

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, а также для привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, руководителю детского сада № 8 направлено представление.

ИА «Орелград»