Орловский депздрав подтвердил объединение ЦРБ

Так, Мценская ЦРБ планируется головной с соответствующим укрупнением.

О принятом решении чиновники сообщили в соцсетях. Подписчики в комментариях жаловались на отсутствие специалистов в районных больницах.

«Количество специалистов определяется количеством прикрепленного населения, которое постоянно уменьшается. Для решения данной ситуации Департаментом запланировано объединение центральных районных больниц, – пояснили в депздраве. – Финансовые возможности медицинского учреждения зависят от количества обслуживаемого населения. При объединении районов у учреждения появляется больше возможностей по привлечению специалистов, а оказание помощи проводить по всей территории», – подчеркнули чиновники.

Напомним, ранее областные власти представили обновленную программу здравоохранения. «Орелград» писал об основных параметрах. Чиновники нацелены на снижение смертности, повышение продолжительности жизни, улучшение качества и доступности медпомощи. Текущая ситуация: 54 медицинских организации, трехуровневая система оказания помощи, есть проблемы с доступностью первичной медико-санитарной помощи в некоторых районах.

Планируется масштабная оптимизация медучреждений:

С 2025 года:

Дмитровская ЦРБ станет подразделением Кромской ЦРБ (участковая больница)

До 2030 года планируется:

Должанская ЦРБ → участковая больница (подразделение Ливенской ЦРБ)

Знаменская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Плещеевской ЦРБ)

Корсаковская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Новодеревеньковской ЦРБ)

Новосильская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Залегощенской ЦРБ)

Сосковская и Шаблыкинская больницы → подразделения Нарышкиной больницы

Троснянская ЦРБ → часть Кромской ЦРБ

При этом планируется сохранение текущего перечня медицинских услуг в реорганизуемых учреждениях.

ИА “Орелград”