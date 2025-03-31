Орловский депздрав подтвердил объединение ЦРБ

Так, Мценская ЦРБ планируется головной с соответствующим укрупнением.
О принятом решении чиновники сообщили в соцсетях. Подписчики в комментариях жаловались на отсутствие специалистов в районных больницах.
«Количество специалистов определяется количеством прикрепленного населения, которое постоянно уменьшается. Для решения данной ситуации Департаментом запланировано объединение центральных районных больниц, – пояснили в депздраве. – Финансовые возможности медицинского учреждения зависят от количества обслуживаемого населения. При объединении районов у учреждения появляется больше возможностей по привлечению специалистов, а оказание помощи проводить по всей территории», – подчеркнули чиновники.
Напомним, ранее областные власти представили обновленную программу здравоохранения. «Орелград» писал об основных параметрах. Чиновники нацелены на снижение смертности, повышение продолжительности жизни, улучшение качества и доступности медпомощи. Текущая ситуация: 54 медицинских организации, трехуровневая система оказания помощи, есть проблемы с доступностью первичной медико-санитарной помощи в некоторых районах.
Планируется масштабная оптимизация медучреждений:
С 2025 года:
Дмитровская ЦРБ станет подразделением Кромской ЦРБ (участковая больница)
До 2030 года планируется:
Должанская ЦРБ → участковая больница (подразделение Ливенской ЦРБ)
Знаменская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Плещеевской ЦРБ)
Корсаковская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Новодеревеньковской ЦРБ)
Новосильская ЦРБ → врачебная амбулатория (подразделение Залегощенской ЦРБ)
Сосковская и Шаблыкинская больницы → подразделения Нарышкиной больницы
Троснянская ЦРБ → часть Кромской ЦРБ
При этом планируется сохранение текущего перечня медицинских услуг в реорганизуемых учреждениях.
ИА “Орелград”