Борьбу с коррупцией обсудили в прокуратуре

Вопрос был поднят на расширенном заседании ведомственной коллегии.

Заседание провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин, уточнили в пресс-службе ведомства. В нем приняли представители различных правоохранительных и силовых структур. Алексей Тимошин озвучил показатели работы в сфере противодействия коррупции: в 2024 году прокуроры выявили почти 1500 нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 700 лиц. По мерам прокурорского реагирования четыре должностных лица, замещавших муниципальные должности, уволены в связи с утратой доверия.

«По фактам незаконного вознаграждения по постановлениям прокуроров четыре юридических лица привлечены к административной ответственности, – добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. – По материалам проверок возбуждено 17 уголовных дел. В 2024 году правоохранительными органами на территории области выявлено 124 преступления коррупционной направленности, судами осуждено 46 лиц».

Алексей Тимошин обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер по выявлению преступлений коррупционной направленности, а также фактов приобретения чиновниками дорогостоящего имущества, не соответствующего их официальным доходам. Он также потребовал реагировать на каждый случай несоблюдения должностными лицами предусмотренных законом ограничений, добиваться обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционное поведение, добавили в ведомстве.

Ранее начальник регионального Управления Министерства юстиции РФ Алексей Пузанков, выступая перед депутатами Орловского облсовета, отметил: в 2024 году в нормативных правовых актах Орловской области было выявлено 656 коррупциогенных факторов, в то время как в 2023 году был выявлен «всего» 591 коррупциогенный фактор. По его словам, всего за минувший год сотрудники Управления провели правовую экспертизу 2070 нормативных правовых актов Орловской области. В их числе оказались: 220 — акты губернатора, 901 — акты высшего органа исполнительной власти Орловской области, 949 — акты органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Данные цифры в целом на 10 процентов превысили показатели 2023 года.

ИА “Орелград”