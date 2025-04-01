Орловца оштрафовали за поджог

Также за сутки объявлены четыре соответствующих предупреждения.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Речь идёт о поджогах травы и мусора.

За дежурные сутки пожарные выезжали на ликвидацию огненных ЧП 15 раз. Поджоги с наиболее серьёзными последствиями фиксировались в Верховском , Мценском и Урицком районах. В первом случае огонь захватил полтора гектара, в двух других — по одному.

Четверым орловцам вынесли официальные предупреждения. Кроме того, жителю Урицкого района выписали штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее ведомство сообщало, что с начала года на поджогах поймали 45 жителей Орловской области. Штраф для физических лиц составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

ИА «Орелград»