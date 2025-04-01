Орловца оштрафовали за поджог

1.4.2025 | 11:31 Новости, Происшествия

Также за сутки объявлены четыре соответствующих предупреждения.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Речь идёт о поджогах травы и мусора.

За дежурные сутки пожарные выезжали на ликвидацию огненных ЧП 15 раз. Поджоги с наиболее серьёзными последствиями фиксировались в Верховском , Мценском и Урицком районах. В первом случае огонь захватил полтора гектара, в двух других — по одному.

Четверым орловцам вынесли официальные предупреждения. Кроме того, жителю Урицкого района выписали штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее ведомство сообщало, что с начала года на поджогах поймали 45 жителей Орловской области. Штраф для физических лиц составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования