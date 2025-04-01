На Орловщине отремонтируют дорогу до «Троицких хороводов»

1.4.2025 | 12:00 ЖКХ, Новости, Общество

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона сделал соответствующее заявление на очередном прямом эфире в социальных сетях.

Напомним, обычно праздник проводят в Хотынецком районе в июне. Однако в минувшем году мероприятие отменили. Причиной стали соображения безопасности.

Очевидно, дорожный ремонт состоится в первой половине этого года, до очередных «Хороводов».

Всего в первой половине 2024-го в Орловской области на содержание автомобильных дорог будет выделено около 1,7 миллиарда рублей. Перед майскими праздниками в регионе выполнят ямочный ремонт на общей площади 55 тысяч квадратных метров. Также будет нанесено около 340 километров дорожной разметки.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования