На Орловщине отремонтируют дорогу до «Троицких хороводов»

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона сделал соответствующее заявление на очередном прямом эфире в социальных сетях.

Напомним, обычно праздник проводят в Хотынецком районе в июне. Однако в минувшем году мероприятие отменили. Причиной стали соображения безопасности.

Очевидно, дорожный ремонт состоится в первой половине этого года, до очередных «Хороводов».

Всего в первой половине 2024-го в Орловской области на содержание автомобильных дорог будет выделено около 1,7 миллиарда рублей. Перед майскими праздниками в регионе выполнят ямочный ремонт на общей площади 55 тысяч квадратных метров. Также будет нанесено около 340 километров дорожной разметки.

ИА «Орелград»