Экс-инспектора ДПС обвиняют в покушении на взятку

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Известно, что обвиняемый — житель города Ливны. Преступление произошло в июле минувшего года. Тогда мужчина ещё работал в ГАИ, причём являлся старшим инспектором ливенского отделения.

По текущей версии, он остановил машину и потребовал от водителя 40 тысяч рублей. Деньги должны были являться платой за непривлечение к административной ответственности. При этом основания для такого привлечения имелись.

Водитель согласился решить вопрос незаконным образом. Однако коррупционная сделка не состоялась по неким «не зависящим от обвиняемого обстоятельствам».

В итоге мужчине вменили статью 290 УК РФ. Отягощающим обстоятельством стал значительный размер несостоявшейся взятки. Сейчас уголовное дело уже направлено в Ливенский районный суд.

Как дополнительно сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России, обвиняемый признал вину в полном объёме. Также известно, что на его имущество наложили арест – «в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества».

ИА «Орелград»