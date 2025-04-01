В Орле обсудили защиту прав осужденных

Мероприятие прошло по инициативе уполномоченного по защите прав граждан.

Вопросы защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в местах принудительного содержания, были рассмотрены в ходе мероприятия, проведенного уполномоченным по правам человека в Орловской области. Как пояснили в аппарате правозащитника, участие в дискуссии приняли представители прокуратуры Орловской области, региональных управлений ФСИН и МВД, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), профессорско-преподавательский состав научно-образовательного центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина и представитель Русской Православной Церкви.

«Особое внимание в ходе дискуссии было уделено правовому статусу общественных наблюдательных комиссий и их роли в обеспечении прав человека в местах лишения свободы, – сообщает аппарат омбудсмена. – Участники обсудили механизмы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества, направленные на повышение прозрачности пенитенциарной системы и защиту законных интересов содержащихся под стражей лиц. По итогам обсуждения достигнуты договоренности о координации совместных действий в целях совершенствования системы общественного контроля и обеспечения прав человека в местах принудительного содержания».

Длительное пребывание человека в изоляции является серьезным испытанием и может негативно сказаться на его психическом и физическом благополучии, отметили участники мероприятия. Поэтому тема соблюдения прав человека в местах принудительного содержания очень актуальна. Омбудсмен Наталия Балашова и члены ОНК регулярно проводят личные приемы подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственном изоляторе, исправительных колониях. А их письменные обращения позволяют своевременно выявлять и пресекать нарушения прав человека, а также во взаимодействии с региональным УФСИН совершенствовать работу уголовно-исполнительной системы в целом.

Так, в прошлом году к омбудсмену обратились родственники гражданина, заключенного под стражу в СИЗО-1. Они были убеждены в том, что следователь умышленно отказывает им в предоставлении свидания с сыном. Уполномоченный провел проверку и установил, что нарушений нет. На момент обращения предварительное расследование по уголовному делу еще не было окончено, продолжался сбор доказательственной базы. Свидания же не предоставляли в связи с тем, что общение обвиняемого с родственниками, по мнению следователя, могло препятствовать достижению целей уголовного судопроизводства.

Ходатайство о предоставлении свидания было отклонено, но уполномоченного заверили, что предварительное расследование по уголовному делу находится на завершающей стадии, поэтому в ближайшее время обвиняемому будет предоставлено свидание. К слову, в 2024 году к уполномоченному поступило 250 обращений от подозреваемых, обвиняемых, осужденных с просьбой проверить условия их содержания, порядок предоставления свиданий. Другие просили оказать содействие в получении качественной и своевременной медицинской помощи, такие обращения составляют почти половину от всех обращений из мест принудительного содержания.

«Вопросы обеспечения прав человека в уголовно-исполнительной системе, возникающие в деятельности уполномоченного по правам человека в Орловской области, являются приоритетными, – отметила, кстати, в своем отчете Наталия Балашова. – Крайне важно, чтобы лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, вернулись без враждебного отношения к обществу и с уверенностью в том, что их права защищены».

ИА “Орелград”