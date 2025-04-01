Какао-бобы повлияли на рост инфляции в Орловской области

Издержки производителей и поставщиков стали причиной ускорения инфляции в регионе.

В феврале 2025 года годовая инфляция в Орловской области увеличилась по сравнению с январем на 0,3 процентных пункта и составила 10,3 процента. Об этом сообщило реготделение Банка России. По России в целом годовая инфляция также выросла и составила 10,06 процента, а в Центральном федеральном округе, напротив, уменьшилась до 9,92 процента. Увеличение инфляции в регионе в основном связано с ростом издержек производителей товаров и поставщиков услуг, а также снижением предложения на отдельных непродовольственных рынках, сообщает регулятор.

«У предприятий кондитерской отрасли увеличились расходы на закупку сырья, в том числе на какао-бобы, из-за неурожая в странах-поставщиках, – объясняют эксперты. – Кроме того, выросли затраты на оплату труда, логистику и упаковку. В итоге цены на шоколад и шоколадные конфеты росли в годовом выражении сильнее, чем в январе».

Примерно так же развивается ситуация в сфере производства сыров. У сыроделов выросли затраты на производство, упаковку, логистику и зарплату, а рост издержек такие компании переносили в цены на свою продукцию. Именно поэтому в феврале 2025 года сыр в годовом выражении подорожал гораздо заметнее, чем в январе. Рост цен на автомобили аналитики связывают с повышением утильсбора в начале года. Цены на новые иностранные автомобили росли в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее, поскольку дилеры рост цен на утильсбор попросту внесли в стоимость машин.

Это видно и по тому, что подержанные иномарки в феврале дешевели, хотя и медленнее в годовом выражении, чем в январе 2025 года. На рынке услуг, по мнению аналитиков, а динамику цен также повлияли возросшие издержки, особенно в сфере бытового обслуживания, где увеличились затраты на оплату труда, аренду и расходные материалы. Поэтому, например, стоимость ремонта жилья и машин росла в годовом выражении быстрее, чем в прошлом месяце.

В реготделении Банка России также сообщили, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале увеличился и составил 12,41 процента после 12,07 процента в январе. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале составил 6,58 процента после 6,43 процента в январе. В то же время в целом по России годовой темп прироста цен на непродовольственные товары не изменился, отмечают аналитики.

ИА «Орелград»