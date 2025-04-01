Проекты благоустройства трех территорий разработает «Горпроект»

1.4.2025 | 8:47 Важное, ЖКХ, Новости

Контракт с ОМЗ Орла заключен 31 марта.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации на благоустройство сквера Танкистов, сквера им. А.П. Иванова, территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского, нашли с помощью открытого конкурса. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. Цена  работ – 8 млн рублей. Срок исполнения контракта – 12 ноября 2025 года.

Отметим, два раза отборы на проектирование благоустройства сквера Танкистов признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение работ пришлось перенести на 2026 год. Теперь в один лот включены проекты комплексного благоустройства зеленых зон в Железнодорожном районе, от Красного моста до гостиницы «Орел».

ИА “Орелград”


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