Проекты благоустройства трех территорий разработает «Горпроект»

Контракт с ОМЗ Орла заключен 31 марта.

Подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации на благоустройство сквера Танкистов, сквера им. А.П. Иванова, территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского, нашли с помощью открытого конкурса. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. Цена работ – 8 млн рублей. Срок исполнения контракта – 12 ноября 2025 года.

Отметим, два раза отборы на проектирование благоустройства сквера Танкистов признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение работ пришлось перенести на 2026 год. Теперь в один лот включены проекты комплексного благоустройства зеленых зон в Железнодорожном районе, от Красного моста до гостиницы «Орел».

ИА “Орелград”