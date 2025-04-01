Закон о технологиях адаптируют к региональным реалиям

Депутаты облсовета в первом чтении приняли законопроект о развитии технологических инноваций.

Законопроект принят в первом чтении, ко второму чтению будет проведена работа, которая позволит адаптировать Федеральный закон под региональные особенности. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. Речь идет о Федеральном законе о технологической политике государства, который в конце минувшего года подписал президент Владимир Путин.

«Он создает общие правила и определения, такие как «технологическая политика» и «лидерство России в технологиях», – уточнили в пресс-службе регионального парламента. – Также в документе четко прописывается алгоритм работы для тех, кто профессионально занимается разработкой новых технологий. Кроме того, в законе определено взаимодействие государства, бизнеса, научных организаций и ученых».

Проектом закона, рассмотренным облсоветом, устанавливаются полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере. В частности, предлагается закрепить за правительством региона полномочия по формированию и реализации технологической политики, определению случаев, порядка и условий предоставления мер государственного стимулирования в указанной сфере.

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов отнесут принятие законов Орловской области в сфере технологической политики, осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением таких законов. За органом исполнительной власти специальной компетенции, который будет курировать данную сферу, закрепят полномочия по разработке нормативных правовых актов Орловской области в сфере технологической политики, разработке и реализации государственных программ, направленных на экономическое развитие на основе отечественных технологий.

Что касается применения мер государственного стимулирования деятельности по реализации технологической политики, то господдержка возможно только в случае принятия правительством Орловской области такого решения. Причем финансироваться меры господдержки будут за счет регионального бюджета. Авторы законопроекта подчеркивают, что его реализация не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области.

ИА «Орелград»