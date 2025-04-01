Клычков пригласил орловцев на городской субботник

1.4.2025 | 15:01 Новости, Общество

«Генеральная уборка» Орла запланирована на 5 апреля.

Фото: Андрей Клычков

«Определено около 30 основных локаций. Всех приглашаю вместе принять активное участие в преображении нашего города», – заявил губернатор во время последнего прямого эфира в соцсетях.

Акция пройдёт в рамках традиционного экологического двухмесячника. Он стартовал сегодня и завершится 31 мая. В свою очередь, двухмесячник является частью всероссийского мероприятия «Дни защиты от экологической опасности».

Напомним, что областной экологический субботник состоится ещё через неделю, 12 апреля.

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ИА «Орелград»


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