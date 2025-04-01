В Орловской области осудили троих бутлегеров

Они торговали поддельным алкоголем.

Дело рассматривал Мценский районный суд. В роли обвиняемых оказались трое местных жителей. Их признали виновными в незаконном хранении, перевозке и продажи спирта этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также в незаконном использовании чужих товарных знаков.

Отягчающими обстоятельствами стали масштабы преступной деятельности, а также групповой характер преступления. Установлено, что в 2022-м и 2023-м годах через орловцев прошло такого товара на 677 тысяч рублей. Ущерб, причинённый настоящим владельцам товарных знаков, оценили в 880 тысяч.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в итоге мужчин крупно оштрафовали. Одного — на 3 миллиона 400 тысяч, двух других — на 3 миллиона и 100 тысяч (каждого).

Также у осуждённых конфисковали транспортные средства и даже мобильные телефоны, которые использовались в преступных целях. Их забрали в пользу государства.

ИА «Орелград»