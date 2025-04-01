Мэрия Орла приняла экстренные меры к спасению ТТП

Накануне в трамвайном цехе отключили электричество.

Сообщалось, что причиной этого стала задолженность «Трамвайно-троллейбусного предприятия» перед «Орловским энергосбытом».

Как рассказали в пресс-службе Администрации Орла, на данный момент «Энергосбыт» принял решение не ограничивать электроснабжение ТТП. «Весь электротранспорт выйдет на линию по штатному расписанию, без сбоев», – подчеркнули в мэрии.

При этом городские власти принимают срочные меры по погашению задолженности за электричество, так как ТТП является муниципальным. Выплачивать долг начнут до конца текущего месяца, в рамках специальной программы по поддержке предприятия.

Её подготовила администрация Орла — за день до того, как в трамвайном цехе ТТП выключили свет. Планируется, что расплачиваться с «Энергосбытом» будет напрямую учредитель предприятия, Управление муниципального имущества и землепользования города Орла.

«На внеочередную сессию орловского горсовета будет вынесен вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований в размере 100 миллионов рублей на данную программу. До конца апреля будет обеспечено её исполнение в объёме не менее 20 миллионов рублей», – уточнил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

ИА «Орелград»