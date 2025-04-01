Леонид Зюганов госпитализирован

1.4.2025 | 11:00 Новости, Политика

Внук почётного жителя Орловской области находится в одной из больниц Москвы.

Фото: duma.mos.ru

Сам политик утверждает, что у него всё более или менее в порядке. «Ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», – сообщил Леонид Зюганов «РИА Новости».

В то же время телеграм-канал Mash утверждает, что внука лидера КПРФ беспокоит резкая боль в почках.

Сейчас Леониду Зюганову 36 лет. С 2014-го года он представляет КПРФ в Московской городской думе (как некогда нынешний губернатор Орловской области Андрей Клычков). Также молодой политик принимал участие в выборах мэра Москвы в 2023-м году.

Кроме того, известно, что Леонид Зюганов проходил обучение в рамках так называемой «школе губернаторов» – специальной программы по формированию кадрового резерва. Это было в 2019-м году. Программа реализуется силами РАНХиГС и администрации президента России.

ИА «Орелград»


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