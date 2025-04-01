У гостиницы «Орёл» отремонтировали дорогу

1.4.2025 | 10:41 ЖКХ, Новости

Также в мэрии пообещали привести в порядок улицу Весёлую, где находится диализный центр.

Фото: t.me/parakhin_yuri

На данный момент асфальтовое покрытие восстановили на улице Салтыкова-Щедрина и на площади Мира (перед гостиницей «Орёл»). Об этом сегодня сообщил мэр Юрий Парахин.

«Совсем скоро (если позволит погода — завтра) подрядчик приступит к ямочному ремонту отрезков улиц Весёлой и Зои Космодемьянской», – написал градоначальник. Напомним, накануне прокуратура потребовала навести порядок у диализного центра, который как раз находится на улице Весёлой, 2.

Работы по восстановлению полотна проводит ООО «Дорстрой». Используется стандартная схема. Рабочие вырезают из покрытия ровные фрагменты («карты»), проливают участки битумной эмульсией, а затем укладывают и уплотняют новый асфальт и уплотняют его. При этом используется спецтехника – гудронатор, асфальтоукладчик и каток.

ИА «Орелград»


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