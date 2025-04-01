Орловская автоледи не смогла уехать от приставов

1.4.2025 | 11:13 Закон и порядок, Новости

Женщина не хотела выплачивать долг экс-супругу.

Фото: ИА «Орелград»

Однако уйти от законных требований ей не удалось.

Как рассказали в пресс-службе орловского Управления ФССП, после развода экс-супруг оставил жительнице Орла квартиру и машину. Однако она должна была выплатить бывшему мужу 650 тысяч рублей.

Женщина не хотела исполнять это решение. Тогда приставы арестовали её банковские счета и транспортное средство. В ответ на это должница попыталась скрыться вместе с автомобилем.

Тем не менее, сотрудники службы судебных приставов разыскали её и официально напомнили об уголовной ответственности за сокрытие арестованного имущества. Тогда орловчанка, наконец, вняла голосу разума. Она оперативно и полностью погасила задолженность.

ИА «Орелград»


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