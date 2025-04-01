Зарплата орловских строителей выросла на 33 процента

О заработной плате работников организаций в январе 2025 года рассказал Орелстат.

Как сообщает Орелстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2025 года в Орловской области составила 56 968 рублей. По сравнению с декабрем 2024 года она снизилась на 27,2 процента, но это объясняется сезонным фактором – в декабре заработок традиционно возрастает по сравнению со всем остальными месяцами года, а в январе, наоборот, он заметно сокращается.

Однако статистики подсчитали, что в январе 2025 года по сравнению с январем предыдущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 18,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2025 года выросла по сравнению с январем 2024 года на 7,3 процента. Поясним, что реальная зарплата оценивается с учетом официального уровня инфляции.

Лидером по темпам роста зарплат стала строительная отрасль. По подсчетам статистиков, среднемесячная заработная плата орловских строителей увеличилась на 33,4 процента – с 42 381 рубля в январе 2024 года до 56 535 рублей в январе 2025 года. А лидером по уровню заработной платы и ее отклонению в сторону роста от среднеобластного уровня по-прежнему являются финансовая и страховая деятельность. В январе 2025 года заработная плата работников указанных сфер составила 77 064 рубля, что на 35,5 процента выше среднеобластного уровня. Годом ранее средний заработок в указанных сферах составлял 64 998 рублей.

В рейтинге зарплат за финансистами и страховщиками расположились: сфера транспортировки и хранения – 67 761 рубль (в январе 2024 года – 57 610 рублей), обрабатывающие производства – 65 564 (55 306), деятельность в области информации и связи – 65 474 (53 362), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 62 352 (55 077), обеспечение электроэнергией, газом и паром – 61 676 (50 393), оптовая и розничная торговля – 60 009 (46 967), государственное управление – 56 437 (51 05), сфера здравоохранения и социальных услуг – 48 253 (40 393), образование – 43 791 (38 769), сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 43 369 (36 350) рублей.

ИА «Орелград»