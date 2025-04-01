ОГУ вошел в Национальный агрегированный рейтинг

Это новый инструмент для выбора вуза и стратегического развития университетов.

В преддверии старта приемной кампании портал независимой оценки высшего образования представил Национальный агрегированный рейтинг 2025 года. Такой рейтинг публикуется уже в седьмой раз. Составители называют свое детище единой шкалой оценивания вузов России, которая помогает абитуриентам, экспертам и образовательным учреждениям ориентироваться в многообразии высшего образования страны.

В этом году НАР-2025 прирос двумя новыми рейтингами, которые «удовлетворяют требованиям массовости, открытости и стабильности»: «Табитуриент», отражающий оценки абитуриентов, и Brand Analytics, оценивающий взаимодействие вуза с работодателями, СМИ и экономикой региона. Всего 708 вузов распределено по 10 лигам. В зеленую зону успеха попали чуть менее половины вузов (337 вузов), в желтую зону возможностей определены 29 процентов (289), в тревожную зону попали 23 процента (166) вузов. 22 процента вузов улучшили свои позиции в НАР, 59 процентов – сохранили, 17 процентов – ослабили свои позиции, 17 вузов покинули рейтинг (в результате слияния) и 39 новых вузов вошли в рейтинг.

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева вошел во 2-ю лигу Национального агрегированного рейтинга 2025 года, а всего лиг, напомним, 10. Текущее место ОГУ подтверждает его устойчивые позиции среди ведущих образовательных учреждений страны. Кстати, сам рейтинг формируется на основе анализа позиций университетов в 14 авторитетных независимых рейтингах. Методика расчета основана на принципе Борда: из 14 рейтингов отбираются 9 лучших показателей, на основании которых университеты и распределяются по 10 лигам.

«Национальный агрегированный рейтинг – это не только инструмент для абитуриентов при выборе вуза, но и важный ориентир для стратегического развития университетов, отражающий их конкурентоспособность и уровень образовательных программ», – подчеркнули в ОГУ.

Напомним, в конце прошлого года были опубликованы результаты ежегодного мирового рейтинга вузов THE Impact Rankings 2024, оценивающего вклад университетов в достижение целей устойчивого развития (ЦУР). В 2024 году в него вошли 1963 университета из 112 стран мира, 79 из них – российские. ОГУ имени И.С. Тургенева наряду с несколькими научно-исследовательскими вузами России был включен в группу 1001+.

ИА “Орелград”