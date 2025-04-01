В Орле станет ещё меньше детсадов

Мэр Юрий Парахин подписал постановление об объединении ряда учреждений.

Оно размещено на официальном сайте мэрии города.

Так, детский сад №6 присоединят к дошкольному учреждению №18, №27 — к №24, №36 — к №47, №52 — к №76, №68 — к №85, №94 — к №87, №72 — к №48. Итого, официально число детских садов снизится сразу на семь.

Впрочем, одной из условий реформы является сохранение «основных целей деятельности реорганизуемых учреждений».

Впрочем, подобные перемены для жителей Орла не в новинку. В ноябре минувшего года в областном центре объединили 10 детских садов, в сентябре — шесть, ещё раньше — четыре.

ИА «Орелград»