В Орле станет ещё меньше детсадов

1.4.2025 | 16:41 Важное, Новости, Образование

Мэр Юрий Парахин подписал постановление об объединении ряда учреждений.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Оно размещено на официальном сайте мэрии города.

Так, детский сад №6 присоединят к дошкольному учреждению №18, №27 — к №24, №36 — к №47, №52 — к №76, №68 — к №85, №94 — к №87, №72 — к №48. Итого, официально число детских садов снизится сразу на семь.

Впрочем, одной из условий реформы является сохранение «основных целей деятельности реорганизуемых учреждений».

Впрочем, подобные перемены для жителей Орла не в новинку. В ноябре минувшего года в областном центре объединили 10 детских садов, в сентябре — шесть, ещё раньше — четыре.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования