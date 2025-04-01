Орловцев могут наказать за уничтожение геодезических пунктов

Об ответственности жителям региона напомнил Росреестр.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона об обязательности сохранения пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и ответственности за нарушение установленных норм и правил. В ведомстве подчеркивают, что геодезические пункты нельзя уничтожать, препятствовать свободному проходу к ним и создавать помехи в их использовании по назначению, в том числе, загораживать видимость на них и ограничивать обзор с самих пунктов.

«В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ, собственник земельного участка, на котором расположен пункт государственной геодезической, нивелирной или гравиметрической сетей, обязан обеспечить сохранность соответствующего пункта, – пояснили в Управлении Росреестра по Орловской области. – Также нельзя переносить пункты на новое место, так как их основная ценность состоит именно в неизменности положения: они являются носителями координат, а реперы нивелирных сетей – носителями высот. Перенос геодезического пункта означает его уничтожение».

Повреждение или уничтожение геодезических пунктов, а также хищение материалов, из которых они изготовлены, влекут за собой административную ответственность в соответствии со статьей 7.2 КоАП РФ. Так, за неуведомление об изменениях состояния пункта или отказ в предоставлении возможности проезда к нему может последовать наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.

Штраф за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей повыше. Так, для граждан они варьируются в размере от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. Специалисты отмечают, что уничтожение геодезических пунктов является одной из актуальных проблем. В предыдущие годы оно происходило в основном из-за неосведомленности собственников земельных участков, на которых располагаются геодезические пункты.

Однако правила нарушали и дорожные службы, причем зачастую также по незнанию действующего законодательства и того факта, что за уничтожение геодезических пунктов предусмотрена административная ответственность. Закладка государственных геодезических сетей в нашей стране началась в 1930-х годах, а последняя массовая установка пунктов ГГС проводилась в 1970-1980-х годах.

Для сохранения геодезических пунктов Управлением Росреестра по Орловской области проводится масштабная работа по установлению границ охранных зон пунктов и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе обследовано же более 1024 пунктов ГГС. Из них 134 прекратили свое существование в результате внешнего воздействия и признаны утраченными.

ИА «Орелград»