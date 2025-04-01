Орловцы стали терять интерес к кредитам

Однако по итогам прошлого года сумма кредитования все-таки возросла.

В 2024 году жители Орловской области взяли кредиты на общую сумму 104 миллиарда рублей, что на 3 процента превышает показатель 2023 года. Такие данные озвучила пресс-служба регионального отделения Банка России, отметив при этом, что к концу минувшем году интерес орловцев к кредитам стали снижаться. В целом прошлый год продемонстрировал разнонаправленную динамику.

«Пик кредитной активности в прошлом году в Орловской области пришелся на июнь, – пояснили в реготделении Банка России. – В первый месяц лета жители нашего региона оформили кредитов почти на 12 миллиардов рублей. Начиная с июля, кредитная активность стала ежемесячно замедляться. А в декабре 2024 орловцы заняли в банках почти вполовину меньше, чем в июне – 6,7 миллиарда рублей».

Столь разнонаправленную динамику финансисты объясняют жесткой денежно-кредитной политикой самого государства. Стоимость кредитов постепенно росла, связано это было в том числе и с повышением ключевой ставки Центробанком. Одновременно в прошлом году постепенно повышались требования кредиторов к заемщикам.

«Всего по состоянию на 1 января 2025 года орловцы были должны банкам 129 миллиардов рублей, и это на 4 миллиарда больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – говорят аналитики. – Эксперты орловского отделения Банка России напоминают, что, принимая решение об использовании заемных средств, важно действовать взвешенно. Кредит – удобный финансовый инструмент, но использовать его надо с умом, адекватно оценивая свои возможности. Оптимально, когда платежи по кредитам не превышают 30 процентов дохода».

Стоит напомнить, что при возникновении спора с банком в рамках заключенного кредитного договора помочь разобраться, причем бесплатно, может финансовый уполномоченный. Он рассматривает в досудебном порядке обращения клиентов банков – физических лиц, содержащие денежные требования в размере не более 500 тысяч рублей. Причем банк обязан исполнить решение финансового уполномоченного, вынесенное в пользу заемщика. По полисам ОСАГО и спорам с неправительственными пенсионными фондами финансовый уполномоченный рассматривает обращения без ограничения по сумме требований.

«Сейчас часто можно встретить рекламу «Спишем долги без проблем», – рассказывает начальник юридического отдела Отделения Банка России по Орловской области Любовь Логинова. – С такими объявлениями надо быть предельно осторожными. Если речь идет о банкротстве, то имейте в виду: эта процедура влечет за собой ряд крайне негативных последствий. Например, человек, признанный банкротом, на протяжении нескольких лет не сможет взять новый кредит, а также занимать руководящие должности в компании. Другой момент: связываясь с раздолжнителями, заемщик рискует нарваться на мошенников, которые сделают сложную ситуацию еще более плачевной».

ИА “Орелград”