Орловчанка выплатила сыну 180 тысяч рублей

1.4.2025 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Перед этим её заставили поработать.

Фото: ИА «Орелград»

Долг по алиментам образовался у жительницы Заводского района Орла. Согласно решению суда она должна была выплачивать четверть своих доходов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Однако она уклонялась от обязанностей.

В результате образовалась задолженность в 180 тысяч рублей. После этого приставы применили к ней комплекс мер — в том числе, ограничили выезд за пределы России и запретили регистрировать имущество.

Кроме того, женщину привлекли к административной ответственности, назначив ей 20 часов обязательных работ.

Меры оказались успешными. Орловчанка погасила задолженность в полном объеме.

«Выплата текущих алиментов находится на контроле у судебного пристава», – добавили в пресс-службе орловского Управления ФССП.

ИА «Орелград»


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