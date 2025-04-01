В Орле школу «Виндзор» оштрафовали на 100 тысяч

Причиной стало неисполнение запрета о приостановке деятельности.

Решение вынес Заводской районный суд.

Как сообщает «Орёлтаймс», нарушение вскрыла служба судебных приставов. Она же подала жалобу.

Сотрудница ФССП посетила школу и выяснила, что процесс обучения продолжается. Ранее руководство учебного заведения утверждало, что дети продолжает ходить в «Виндзор», но при этом будут заниматься не учёбой, а просмотром мультфильмов и исполнением песен.

Напомним, однако, что окончательное решение по частной школе не вынесено. О приостановке её деятельности ходатайствовала прокуратура. Причиной стало то, что здание «Виндзора» официально не принято в эксплуатацию.

Пока что процесс продолжается. Суд ещё не удовлетворил и не отклонил иск прокуратуры, но всё же решил пока что поставить обучение в «Виндзоре» на паузу «в рамках обеспечительных мер».

ИА «Орелград»