Представители орловского УФСБ отметили 100-летие Алексея Шумавцова

1.4.2025 | 13:35 История, Новости

Торжественное мероприятие прошло в городе Людиново.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

В годы Великой Отечественной войны он относился к Орловской области, а сейчас входит в состав Калужской. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по нашему региону, в торжествах участвовали как действующие сотрудники, так и ветераны службы.

Шумавцов являлся местным жителем. Ещё будучи несовершеннолетним, он прошёл специальную подготовку, а затем организовал и возглавил подпольную группу, которая боролась с фашистами. Молодые советские подпольщики сжигали склады, выводили из строя военную технику противника, минировали дороги, разбирали железнодорожные пути, а также уничтожали немецких солдат и офицеров.

В октябре 1942 года партизанскую группу раскрыли. После безуспешных допросов, на которых применялись пытки, фашисты расстреляли Шумавцова, а также многих его сотоварищей. В 1943-м Людиново освободила Красная армия, а в 1957-м Шумавцову присвоили звание Героя СССР.

ИА “Орелград”


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