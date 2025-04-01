В Орловской области на треть выросло число банкротов

В регионе растет количество граждан, желающих объявить о своей несостоятельности.

Федеральная налоговая служба озвучила итоги своей работы в сфере банкротства за 2024 год. Сообщается, что в минувшем году в процедурах банкротства в целом по стране было погашено 252,1 миллиарда рублей, что на 26,5 процента больше, чем в предыдущем году. В то же время в последние три года отмечается тенденция замещения банкротства реструктуризацией долга. С 2020 по 2023 год количество процедур банкротства снизилось на 25 процентов, в то время как количество предприятий, которым оказаны меры поддержки, возросло в 3,7 раза.

В Орловской области на 35 процентов увеличилось количество поступивших заявлений о признании должников банкротами. Об этом ранее на брифинге, прошедшем в стенах Орловского областного суда, сообщил председатель Арбитражного суда Орловской области Сергей Шурыгин. По его словам, если в 2023 году в арбитражный суд региона поступило 1991 заявление о банкротстве, то в 2024 году поступило уже 2686 таких заявлений.

Из них 2577 заявлений содержали сведения о банкротстве простых граждан, 13 заявлений – о банкротстве индивидуальных предпринимателей, 96 заявлений – о банкротстве юридических лиц. Чтобы оценить долю таких заявлений, скажем, что в целом в 2023 году в Арбитражный суд Орловской области поступило 13 320 заявлений, в 2024 году – 14 342 заявления. Сергей Шурыгин также отметил, что за минувший год в суд поступило 10 081 исковое заявление по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

«Процедура реструктуризации долгов позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий, – в свою очередь отметили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Восстановить платежеспособность и не допустить банкротства бизнеса поможет специальная площадка по реструктуризации долга, созданная ФНС России».

Площадка реструктуризации долга действует с 1 апреля 2022 года. Она была создана для поддержки налогоплательщиков, испытывающих финансовые затруднения с погашением налоговых долгов. Действует площадка на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом. Общий объем предоставленных в ее рамках мер поддержки налогоплательщикам за период с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года превысил 1 триллион рублей, всего было поддержано 8,3 тысячи предприятий. Налоговики также отмечают, что по сравнению с 1 апреля 2022 года размер реструктурированного долга путем заключения мировых соглашений и рассрочек вырос в два раза.

ИА “Орелград”