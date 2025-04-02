Директор ливенской школы пожаловался на острый дефицит помещений

Спортивные занятия приходится проводить в приспособленном помещении.

Как сообщает администрация Ливен, на оперативном совещании при главе города с докладом выступил директор основной общеобразовательной школы № 9 Николай Селютин. Он перечислил успехи школы и ее выпускников, поблагодарил руководство города и депутатский корпус за возможность улучшить материально-техническую базу школы и состояние пришкольной территории. Но и от проблем уходить не стал. Докладчик подчеркнул, что школа работает в одноэтажном здании 1856 года постройки.

«Мы сталкиваемся с острой проблемой нехватки помещений для занятий внеурочной деятельностью, внеклассной работой, да и учителям не хватает места для осуществления методической работы, – цитирует Николая Селютина пресс-служба городской администрации. – Одна из острых проблем – отсутствие спортивного, занятия по физической культуре в холодное время года проводятся в приспособленном помещении площадью – 38 квадратных метров»,

По словам докладчика, большим подспорьем стало открытие универсальной спортивной площадки на территории школы, на которой теперь проводятся все уроки и тренировки, но – в теплое время года. При этом директор отметил высокое качество площадки, пояснив, что школьники занимаются на современном спортивном, а главное – безопасном покрытии. Кроме того, с его слов, для занятий физической культурой и проведения спортивно-массовых мероприятий используется спортивная площадка «Чемпион», расположенная на улице Баженова.

«Для проведения занятий в системе дополнительного образования, организовано взаимодействие с МАУ «ФОК» на договорной основе, один раз в неделю проводятся тренировки по волейболу, дважды в неделю проводятся занятия по плаванию, – сказал Николай Селютин. Среди других острых проблем он назвал «поступление в подвальное помещение школы воды в течение 3 месяцев». Глава города Сергей Трубицин поручил провести выездное совещание на базе школы №9 с участием управления жилищно-коммунального хозяйства и «ЕДДС и АХС» администрации города Ливны, МУП «Водоканал», выяснить причину и подготовить предложения по решению указанной проблемы.

Проектная мощность школы № 9 составляет 178 человек, однако, по словам директора, в этом учебном году в ней обучаются 296 человек – преимущественно дети, проживающие в микрорайоне улиц Орловская и Фрунзе. Поэтому учебный процесс организован в две смены.

ИА “Орелград”