В Орле стелу подсветят в знак внимания к аутистам

Орёл поддержал международную акцию.

Сегодня – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Его знаком является синий цвет, международный символ этой болезни.

Как сообщили в мэрии Орла, с 20 до 24 часов соответствующую подсветку включат на стеле «В честь 400-летия основания города», которая установлена на «Стрелке».

Кроме того, акцию поддержал Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«В синих тонах мы оформили фотозону и окна, всем нашим посетителям будем раздавать воздушные шары синего цветы и буклеты. В синем цвете будут выполнены поделки, которые изготовят наши воспитанники. Даже сотрудники одеты сегодня в тон», – рассказала заместитель руководителя учреждения Елена Толубеева.

Также в учреждении пройдёт недельный марафон, посвящённый данной теме. В его рамках проведут кулинарный мастер-класс, терапевтическое занятие по сенсорному развитию, онлайн-лекции и другие мероприятия.

ИА «Орелград»