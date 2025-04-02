Прокурор и бизнес-омбудсмен лично поговорили с предпринимателями

В Орле состоялся очередной совместный прием представителей бизнес-сообщества.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгением Лыкиным провели личный прием предпринимателей. Обратившихся к ним предпринимателей волновали вопросы неоплаты выполненных работ по муниципальным контрактам, нарушения уголовно-процессуального законодательства и др.

«По поступившим обращениям даны поручения о проведении проверок, их результаты поставлены прокурором области на личный контроль, – сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. – Вопрос соблюдения прав субъектов предпринимательства находится на контроле прокуратуры».

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенной уполномоченным с прокуратурой. Оно предусматривает взаимодействие в нескольких формах: рассмотрение конкретных обращений предпринимателей; совместные приемы предпринимателей и должностных лиц; деятельность общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса при прокуратуре Орловской области, межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

Кроме того, прокуроры и бизнес-омбудсмен совместно выезжают в города и районы Орловской области для оказания помощи на местах. Совместные личные приемы стороны проводят ежемесячно. В ходе таких визитов прокуратура принимает от предпринимателей письменные обращения, а уполномоченный по каждому из них готовит заключение. Так, в 2024 году было проведено 25 приемов предпринимателей, в ходе которых было принято 102 предпринимателя.

Последние подали 94 обращения, из которых, по данным бизнес-омбудсмена, 31 было удовлетворено. Причем по удовлетворенным обращениям прокуратурой было внесено 22 представления, принесен один протест, внесено восемь требований об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, отменено три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в порядке. Также было вынесено пять постановлений, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется пять уголовных дел, и отменено одно постановление о приостановлении производства по уголовному делу.

ИА “Орелград”