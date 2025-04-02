Должниками налоговой остаются 116 тысяч орловцев

При этом жители региона сократили долги по налогам.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по сравнению с прошлым годом в регионе снизилось количество должников по имущественным налогам – речь идет о физических лицах, то есть простых гражданах. Так, по состоянию на 1 марта 2025 года в регионе насчитали 116,5 тысячи человек, имеющих такие долги. Цифра внушительная, но годом ранее должников было еще больше. По подсчетам налоговиков, по сравнению с аналогичной датой предыдущего года число орловцев, имеющих долги, сократилось на 14 процентов, или на 19 тысяч человек.

Одновременно сокращается и сумма задолженности. По состоянию на 1 марта 2025 года совокупный долг простых жителей региона по имущественным налогам по сравнению с такой же датой 2024 года сократился на 58,6 миллиона рублей, или на 14,7 процента. Специалисты связывают это, в том числе, и с тем, что орловцы все активнее подключаются к сервисам налоговой службы, которые могут и напомнить о долге, и помочь его погасить.

«Избежать увеличения налоговой задолженности поможет бесплатная услуга ФНС России по смс-информированию о наличии долга, – напомнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – Пользователи данной услуги получают смс или сообщение на адрес электронной почты в случае появления налоговой задолженности. Для подключения услуги необходимо представить согласие установленного образца при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационной связи».

Кроме того, узнать о своих долгах и тут же их погасить позволяет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», работающий на сайте Федеральной налоговой службы. Либо можно воспользоваться его мобильной версией – «Налоги ФЛ». Также узнать о долгах и погасить их можно на портале госуслуг, через мобильные приложения банков или с помощью интернет-сервиса налоговой службы «Уплата налогов и пошлин». Последний сервис позволяет сформировать платежный документ как за себя, так и за третье лицо.

Тем временем орловцы продолжают отчитываться о полученных в 2024 году доходах. По состоянию на 1 марта 2025 года жители региона подали в налоговые органы 17,3 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ. Пол сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10 процентов. А общая сумма налогов, которую орловцам нужно уплатить в бюджет, по сравнению с предыдущим годом выросла на 84 процента, или на 43,1 миллиона рублей.

ИА “Орелград”