В Орле выбрали потенциальные территории для благоустройства

2.4.2025 | 11:20 ЖКХ, Новости

Финальное голосование стартует 21 апреля.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт об отборе территорий для благоустройства на 2026-й год. В рамках соответствующего конкурса жителям Орла предложили 42 варианта. Из них по итогам голосования отобрали четыре:

Городской парк культуры и отдыха (продолжение работ) — 696 голосов,
сквер имени Лескова — 433 голоса,
сквер имени генерала Ермолова — 296 голосов,
сквер имени Маяковского — 244 голоса.

Финальное голосование пройдёт на портале госуслуг с 21 апреля по 12 июня.

Все территории входят в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Объект-победитель приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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