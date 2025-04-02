В Орле выбрали потенциальные территории для благоустройства

Финальное голосование стартует 21 апреля.
Речь идёт об отборе территорий для благоустройства на 2026-й год. В рамках соответствующего конкурса жителям Орла предложили 42 варианта. Из них по итогам голосования отобрали четыре:
Городской парк культуры и отдыха (продолжение работ) — 696 голосов,
сквер имени Лескова — 433 голоса,
сквер имени генерала Ермолова — 296 голосов,
сквер имени Маяковского — 244 голоса.
Финальное голосование пройдёт на портале госуслуг с 21 апреля по 12 июня.
Все территории входят в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Объект-победитель приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
ИА «Орелград»