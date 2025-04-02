Орловцев потянуло на виртуальные микрозаймы

Жители региона стали активнее пользоваться онлайн-микрозаймами крупных инорегиональных МФО.

Такую тенденцию подметили в региональном отделении Банка России. Там отмечают, что объем займов, предоставленных гражданам непосредственно в офисах региональных микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году составил 855 миллионов рублей, что на 2 процента меньше по сравнению с 2023 годом. Но объемы оформления микрозаймов в интернете растут, и рост интереса орловцев к онлайн-займам специалисты объясняют оформлением займов на покупку товаров на площадках крупных маркетплейсов.

«Сейчас на территории Орловской области зарегистрированы четыре МФО, – сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области. – Доля просроченных займов у орловцев в течение 2024 года снижалась. Для ограничения закредитованности граждан с 1 января 2024 года МФО должны предупреждать заемщика о риске не справиться с платежами по займу, если на погашение долга у человека будет уходить больше 50 процентов его дохода. Кроме того, чтобы ограничить закредитованность людей, с 2025 года будут поэтапно вводиться дальнейшие меры. В частности, снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100 процентов и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов».

В целом рынок микрофинансирования в регионе представлен: четырьмя кредитными потребительскими кооперативами и тремя их обособленными подразделениями; тремя ломбардами и 43 обособленными подразделениями; пятью сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и 29 обособленными подразделениями; четырьмя микрокредитными компаниями и 61 обособленным подразделением, а также тремя обособленными подразделениями микрофинансовых компаний.

Наибольшая часть финансовых учреждений сконцентрирована в городе Орле. В меньшем количестве имеются офисы в городе Ливны и городе Мценск. Динамика развития финансового рынка Орловской области в целом соответствует общероссийской тенденции. По словам заместителя управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игоря Злобина, обращаясь в микрофинансовую организацию, надо помнить о нескольких важных моментах.

«Во-первых, надо проверить, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО, – рекомендует эксперт. – Так заемщик обезопасит себя от мошенников. Во-вторых, важно изучить условия договора – они должны быть предоставлены заемщику в виде понятной таблицы. Иногда стоит сравнить предложения разных микрофинансовых компаний – как и в банках, условия могут отличаться. В-третьих, помните, что микрофинансовые организации выдают займы под довольно высокие проценты. Поэтому прикиньте, как скоро вы сможете вернуть долг и будет ли переплата вам по силам».

ИА “Орелград”