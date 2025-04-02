Орловщина начала экспорт молочной сыворотки в Узбекистан

2.4.2025 | 10:20 Новости, Экономика

Сырьё посылают в сухом виде.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства проконтролировали первые отправки.

Сыворотку экспортирует ООО “Орёл”. Ранее оно получило право торговать различными видами молочной продукции с целым рядом стран – включая Монголию, Ирак и Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индию, Алжир и США.

На днях первые 20 тонн сухой молочной сыворотки отправились из Орловской области в Узбекистан. При этом соблюдались все правила, установленные не только в России, но и в стране-импортёре.

Как уточнили в ведомстве, качество и безопасность груза подтверждались протоколами испытаний федеральных лабораторий, имеющих нужную аккредитацию.

ИА “Орелград”


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