Ушёл из жизни журналист Виктор Балакин

В основном, он известен как редактор газеты «Орловский вестник».

Он возглавлял издание с 2005 по 2009 годы. О кончине Балакина сообщили в официальных соцсетях газеты.

Также орловец занимался общественной деятельностью. Он работал в рамках региональных отделений организаций «Опора России» и «Объединение потребителей России». Кроме того, некоторое время он входил в состав областной комиссии, которая выдавала лицензии на управление многоквартирными домами.

Орловцу был 71 год. О месте, дате и времени прощания с Виктором Балакиным пока не сообщалось.

ИА «Орелград»