Орловские власти считают цены на продукты адекватными

Наш регион — в первой пятёрке по ЦФО по их дешевизне.

Свежие данные Орёлстата озвучили на заседании регионального Межведомственного координационного совета по вопросам развития торговой деятельности.

Стоимость набора, состоящего из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, составила пять тысяч 800 рублей 22 копейки, сообщает «Первый областной». Очевидно, имеется в виду набор продуктов на месяц.

Это на 15,7% меньше, чем в среднем по ЦФО, и на 8,8% меньше, чем в среднем по России. При этом в рамках округа по данному показателю Орловщина входит в пятёрку субъектов с самыми низкими ценами.

«Потребительский рынок на территории региона характеризуется соответствием спроса и предложения», – резюмировали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»