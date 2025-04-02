Прощание с Виктором Балакиным состоится завтра

Об этом сообщили в соцсетях газеты «Орловский Вестник».

Церемония пройдёт в зале прощаний «Вечная память» на улице Лескова, 18. Она начнётся в 13:30 и закончится в 14:20.

Балакин скончался накануне. Ему был 71 год.

С 2005 по 2009 годы он являлся редактором «Орловского вестника». Также орловец активно занимался общественной деятельностью. Он работал в рамках региональных отделений организаций «Опора России» (по защите прав и интересов предпринимателей) и «Объединение потребителей России».

ИА «Орелград»