В Орле в многоэтажке украли камеры с фасада

2.4.2025 | 16:24 Криминал, Новости

Злоумышленник прикрывался картонным щитом.

Фото: newsorel.ru

ЧП случилось в девятиэтажном доме, который находится на Планерной, 65. О краже рассказал портал «Орловские новости».

Камеры похитили в ночь на 1 апреля. Преступник унёс четыре устройства.

При этом он понимал, что попадёт на видеозапись, поэтому прикрывал себя щитом из картона, затрудняя опознание.

Ожидается, что орловская компания «УСР», которая занималась установкой камер, поставит новые вместо украденных. Жильцы отправили соответствующую заявку. При этом все фотографии и видеоматериалы по теме «УСР» передаст в правоохранительные органы.

В свою очередь, в полиции подтвердили факт кражи. Также там указали, что проверкой занимаются сотрудники отделения №2 по городу Орлу, которое отвечает за Заводской район.

ИА «Орелград»


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