Стал известен призывной план на Орловскую область

О нём рассказал военный комиссар Орла Андрей Богачёв.

В рамках весеннего призыва в вооружённые силы отправятся около тысячи орловцев. При этом порядка 200 призывников планируют найти в областном центре. Об этом пишет «Орёл-регион».

«Задание на нынешний весенний призыв не превышает задание весеннего призыва 2024 года», – отметил военком.

Призывников планируют направлять практически во все виды войск — в сухопутные, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические и воздушно-десантные, национальную гвардию, а также в пограничные войска и президентский полк.

Территориально большинство орловцев будут служить в пределах Московского и Ленинградского военных округов. «В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия в выполнении задач специальной военной операции призывники направляться не будут», – указал военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин.

ИА «Орелград»