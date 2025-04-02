Соцзащита Орла и Орловского округа переехала

Теперь отделы работают в знаменитом здании на улице Московской, 29.

Об этом сообщили в соцсетях Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

В здание переехали отделы социальной защиты населения Советского, Заводского, Железнодорожного и Северного районов города Орла, а также Орловского муниципального округа.

С понедельника по четверг они будут работать с 9 до 18 часов, по пятницам — до 16 часов 45 минут. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Орловцы могут получить консультацию по единому номеру телефона 8-800-100-00-01. Звонок является бесплатным.

«Приём граждан будет организован на должном уровне», – пообещали в департаменте.

Напомним, здание является достопримечательностью. В частности, здесь размещался штаб 17-го Гусарского Черниговского полка (1896-1914).

ИА «Орелград»