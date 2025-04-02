Пять районов получат площадки для сдачи ГТО

Контракт 31 марта заключен департаментом физкультуры и спорта Орловской области.

Победителем электронного аукциона признан Александр Ветюгов из Иваново. Поставка и монтаж оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом “Готов к труду и обороне” обойдутся в 12 433 290 рублей. Срок исполнения контракта – 4 августа 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Площадки появятся в поселке Долгое на улице Молодежной, в Хотынце на территории парк Юность, в Шаблыкино у дома №20 на улице Советской, в Болхове у здания №32 в переулке 2-й Калининский, в Мценске у школы олимпийского резерва.

Комплект оборудования включает:

Скамьи горизонтальные гимнастические для выполнения испытаний “Сгибание – разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул”, с фиксацией ступней для выполнения испытания “Поднимание туловища из положения лежа на спине”, для выполнения испытания “Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами”;

Комплекс для выполнения испытания “Прыжок в длину с места толчком двумя ногами” с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см;

Турник-перекладина, перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания “Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине”;

Помост для выполнения испытания “Сгибание – разгибание рук в упоре лежа на полу”;

Стойки с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”.

Также предусмотрены комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса, установка тренажеров на жим лежа, эллиптический, жим к груди, для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц, «Приседания/Шраги», «Подтягивание/отжимание с противовесом», «Жим ногами». Все устанавливается на спортивное резиновое покрытие. Площадь каждой площадки около 220 квадратных метров. Гарантийный срок производителя и поставщика на товар должен составлять не менее 24 месяцев.

ИА “Орелград”