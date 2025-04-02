В Орле подростка отдали под суд за найденные карты

Уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла.

Как пояснили в пресс-службе суда, действия несовершеннолетнего правоохранители оценили как противоправные и квалифицировали их по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Такое преступление относится к категории тяжких преступлений, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, подчеркнули в ведомстве.

На самом деле история является довольно обыденной, в подобной ситуации может оказаться любой. Поэтому важно помнить о том, что пользование чужими банковскими картами является тяжким преступлением. В данном случае из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний в декабре 2024 года нашел утерянные потерпевшими банковские карты, а затем расплатился ими за собственные покупки.

Всего подросток купил различных товаров на сумму 3338 рублей. Но в пресс-службе Железнодорожного районного суда подчеркнули, что в данном случае размер причиненного материального ущерба большого значения не имеет. Ведь речь, повторим, идет о совершении тяжкого, с точки зрения законодательства, преступления. На следствии и в судебном заседании несовершеннолетний подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Он также извинился перед владельцами банковских карт и возместил им, как говорят в суд – не без помощи родителей, материальный ущерб, причиненный преступлением. В судебном заседании подросток также признался в том, что не знал, какие последствия грозят ему за подобную кражу. Хотя и понимал, что карты – чужие, следовательно, и деньги на них тоже чужие. Потерпевшие вошли в ситуацию, простили подростка и попросили суд о прекращении уголовного дела в связи с их примирением с подсудимым.

После допроса несовершеннолетнего и его законного представителя, суд признал подростка виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Юный подсудимый получил минимально возможное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Затем суд с учетом фактических обстоятельств преступления, а также принимая во внимание несовершеннолетний возраст подсудимого, размер причиненного ущерба и его добровольное возмещение, пришел к выводу о возможности снизить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. Это позволило удовлетворить ходатайство потерпевших о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»