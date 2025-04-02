На Орловщине продолжат борьбу с онкологией

Региональный проект включен в структуру программы развития здравоохранения.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление об утверждении государственной программы развития отрасли здравоохранения. Программа взяла старт в 2019 году. Согласно поправкам, объем ее финансирования увеличен с 120,468 миллиарда рублей до 131,916 миллиарда рублей. А в структуру государственной программы на 2025-2030 годы включены новые региональные проекты, в том числе проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Из паспорта обновленной программы следует, что в структуре общей заболеваемости новообразования в Орловской области находятся на 10-м месте. Но в структуре смертности со среднегодовым показателем в районе 13-14 процентов данные заболевания находятся на втором месте. Они уступают только болезням системы кровообращения, уровень смертности от которых в общей в структуре смертности превышает 50 процентов,

К слову, существующие проблемы в отрасли и пути их решения на днях обсудили участники конференции, прошедшей в Орловском онкодиспансере. Особое внимание они акцентировали на ранней диагностике злокачественных опухолей кожи и слизистой полости рта. По данным пресс-службы губернатора, рак кожи в Орловской области входит в первую пятерку онкозаболеваний. В прошлом году плоскоклеточный рак кожи был обнаружен у 526 пациентов, меланомный рак — у 95.

«Рак кожи протекает длительно, поэтому у нас есть возможность увидеть его на ранней стадии, – рассказал врач-онколог Сергей Серегин. – К сожалению, около 25-30 процентов пациентов обращаются к нам уже на 3-4 стадии. При том, что диагностика по большому счету особых проблем не вызывает. Плоскоклеточный рак в прошлом году, согласно статистике, удалось выявить в 97,5 процентах случаев на 1-2 стадии, меланому кожи – в 69,9 процентах. С начала этого года благодаря медосмотрам обнаружено уже 5 случаев злокачественных новообразований кожи».

Злокачественные образования нижней губы и слизистой полости рта – это вторая острая тема, ставшая предметом обсуждения на конференции. Эти опухоли, по информации пресс-службы губернатора, стоят на 6-м месте по распространенности, причем, в отличие от рака кожи, здесь существует колоссальная «проблема запущенности». Основная причина этой проблемы – поздняя обращаемость пациентов к медикам, хотя ранняя диагностика доступна каждому пациенту.

«В прошлом году суммарно в регионе мы обнаружили 106 случаев рака губы, полости рта и ротоглотки, – рассказал врач-онколог Андрей Марышев. – И если в 100 процентах случаев рак губы удалось «поймать» на ранних стадиях, то в случае злокачественных образований полости рта – это всего лишь каждый третий случай, а в случае злокачественных образований ротоглотки – только каждый пятый».

ИА «Орелград»