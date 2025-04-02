В орловских «Светофорах» изъяли около 6 тонн продукции

Она не соответствовала требованиям закона.
Проверки проводило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства побывали в 11 магазинах сети, принадлежащей ООО «Торгсервис 71». Часть «точек» находилась в Орле, часть — в других населённых пунктах нашей области.
«По всем адресам зафиксированы грубые нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства, Федерального закона о качестве и безопасности пищевых продуктов», – рассказали в пресс-службе управления. В итоге из оборота пришлось изъять 6320 килограммов продукции животного происхождения, а также 1320 штук куриных яиц с истекшим сроком годности. Ведомство потребовало от ООО «Торгсервис 71» утилизировать изъятое.
Также были отобраны пробы различной продукции. После лабораторных исследований выяснилось, что, например, фальсифицированными являются
- сливки ООО «Брасовские сыры» (Брянская область),
- сметана 20% «Монастырская буреночка» и творог 9% «Крестьянский» ООО «Русмолпродукт» (Московская область),
- сыр «Тильзитер» фасованный ООО «Горизонт» (Брянская область),
- сыр «Сливочный» ООО «Сырная долина» (Курская область),
- колбаса варёная «Белорецкая» ООО «КХ Макарова И.М.» (Пензенская область),
- колбаса «Домашняя с дымком» ООО «Анком» (Петербург),
- пельмени «Аппетитные с маслом» ООО «Шельф-2000» (Московская область).
Уточняется, что речь идёт о фактах фальсификации молочной продукции растительными маслами, а также жирами на растительной основе.
В ряде продуктов обнаружили остатки лекарственных препаратов:
- сыр рассольный «Брынза» ООО «Сырторг» (Белгородская область) – противовоспалительные средства аминоантипирин и мелоксикам,
- фарш «Особый свиной» ООО «Обуховский мясокомбинат» (Белгородская область) – антибиотики тетрациклиновой группы,
- консервы «Свинина тушёная высший сорт» ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» (Краснодарский край) – антибиотик азитромицин (также в этом виде продукции установлено несоответствие массовой доли составных частей).
Кроме того, в некоторых пробах оказалась микробная трансглутаминаза. Так называется особый фермент, который вырабатывают некоторые микроорганизмы. Под его воздействием фрагменты мышечной ткани соединяются в монолитный продукт.
Трансглуминаза содержалась в творожной массе «Моностырская бурёночка» ООО «Русмолпродукт» (Московская область) и в сардельках ООО «Кузминки» (Липецкая область).
Были приняты решения о признании недействительными пяти деклараций о соответствии. Также о выявленных фактах проинформировали причастные к делу службы.
В отношении ООО «Торгсервис 71» составлены три протокола об административных правонарушениях.
ИА «Орелград»