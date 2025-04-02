В орловских «Светофорах» изъяли около 6 тонн продукции

Она не соответствовала требованиям закона.

Проверки проводило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства побывали в 11 магазинах сети, принадлежащей ООО «Торгсервис 71». Часть «точек» находилась в Орле, часть — в других населённых пунктах нашей области.

«По всем адресам зафиксированы грубые нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства, Федерального закона о качестве и безопасности пищевых продуктов», – рассказали в пресс-службе управления. В итоге из оборота пришлось изъять 6320 килограммов продукции животного происхождения, а также 1320 штук куриных яиц с истекшим сроком годности. Ведомство потребовало от ООО «Торгсервис 71» утилизировать изъятое.

Также были отобраны пробы различной продукции. После лабораторных исследований выяснилось, что, например, фальсифицированными являются

сливки ООО «Брасовские сыры» (Брянская область),

сметана 20% «Монастырская буреночка» и творог 9% «Крестьянский» ООО «Русмолпродукт» (Московская область),

сыр «Тильзитер» фасованный ООО «Горизонт» (Брянская область),

сыр «Сливочный» ООО «Сырная долина» (Курская область),

колбаса варёная «Белорецкая» ООО «КХ Макарова И.М.» (Пензенская область),

колбаса «Домашняя с дымком» ООО «Анком» (Петербург),

пельмени «Аппетитные с маслом» ООО «Шельф-2000» (Московская область).

Уточняется, что речь идёт о фактах фальсификации молочной продукции растительными маслами, а также жирами на растительной основе.

В ряде продуктов обнаружили остатки лекарственных препаратов:

сыр рассольный «Брынза» ООО «Сырторг» (Белгородская область) – противовоспалительные средства аминоантипирин и мелоксикам,

фарш «Особый свиной» ООО «Обуховский мясокомбинат» (Белгородская область) – антибиотики тетрациклиновой группы,

консервы «Свинина тушёная высший сорт» ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» (Краснодарский край) – антибиотик азитромицин (также в этом виде продукции установлено несоответствие массовой доли составных частей).

Кроме того, в некоторых пробах оказалась микробная трансглутаминаза. Так называется особый фермент, который вырабатывают некоторые микроорганизмы. Под его воздействием фрагменты мышечной ткани соединяются в монолитный продукт.

Трансглуминаза содержалась в творожной массе «Моностырская бурёночка» ООО «Русмолпродукт» (Московская область) и в сардельках ООО «Кузминки» (Липецкая область).

Были приняты решения о признании недействительными пяти деклараций о соответствии. Также о выявленных фактах проинформировали причастные к делу службы.

В отношении ООО «Торгсервис 71» составлены три протокола об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»