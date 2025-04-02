За год в Орле отловили 209 бездомышей

2.4.2025 | 16:16 Важное, Новости, Общество

Все животные прошли обязательные процедуры.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Отловом беспризорных животных занималась «Спецавтобаза». Очевидно, что прежде всего речь идёт именно о собаках.

После отлова все «братья меньшие» прошли через стерилизацию и вакцинацию. Затем их выпустили на свободу.

Как напомнили в мэрии, пока что «квартирный вопрос» домашних животных в Орле целиком и полностью зависит только от ответственного отношения их хозяев. Однако в некоторых регионах уже вводят обязательное чипирование питомцев. Это даёт возможность вычислить хозяина и, при необходимости, призвать его к ответу.

ИА «Орелград»


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