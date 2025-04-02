Долг ТТП оценили в 360 миллионов рублей

Спасти предприятие от банкротства может только экстренная финансовая помощь.

Как уже рассказывал «Орелград», муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла из-за долгов перед поставщиками электроэнергии оказалось в непростой ситуации. Потенциально ему может грозить ограничение поставок электроэнергии и банкротство. На помощь тонущему МУПу пришли городские власти. Мы уже писали о том, что мэрия в экстренном порядке утвердила программу «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле».

Формально она направлена на поддержку всей отрасли, но в Орле других предприятий, занимающихся перевозками пассажиров электротранспортом, кроме МУП «ТТП», попросту нет. Да и в паспорте программы указано, что ее реализация позволит обеспечить бесперебойную работу городского наземного электрического транспорта в городе Орле и исключить возможность банкротства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла.

«Уже не первый год МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» испытывает серьезные финансовые сложности, – говорится в паспорте программы. – Расчетные счета остаются заблокированными. За 3 месяца 2025 года у предприятия сложилась кредиторская задолженность в размере 360 миллионов рублей».

Основной целью программы является сохранение муниципального предприятия, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. Перевозка пассажиров осуществляется троллейбусами по четырем маршрутам протяженностью 42 километра и трамваями по трем маршрутам протяженность 29 километров. За 2024 года предприятие перевезло около 2,88 миллиона пассажиров троллейбусами и 4,25 миллиона – трамваями.

Программой предусмотрено оказание финансовой поддержки МУПу за счет средств городского бюджета. Заложена сумма в 100 миллионов рублей, но данный вопрос мэрии еще предстоит согласовать с депутатами горсовета, ведь указанную сумму необходимо заложить в бюджет. Судя по паспорту программы, выделенные из бюджета средства будут потрачены на погашение долгов предприятия перед гарантирующим поставщиком электроэнергии, причем пройдут они через управление муниципального имущества и землепользования, поскольку УМИЗ является учредителем МУП «ТТП» от имени администрации областного центра.

«Суммы оплаты гарантирующему поставщику определяются на основании документов о фактическом потреблении электроэнергии, не оплаченных (в т.ч. частично) МУП «ТТП»», – говорится в документе.

ИА “Орелград”