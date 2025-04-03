Бизнес-омбудсмен отправился в колонию

Евгений Лыкин посетил исправительную колонию в Нарышкино.

О визите уполномоченного по защите прав предпринимателей в исправительную колонию № 5 общего режима, расположенную в поселке Нарышкино, сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области. Подобные визиты правозащитник регулярно совершает в рамках соглашения, заключенного им с УФСИН. Основная цель прошедшего визита – защита прав осужденных по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

«В сопровождении сотрудников ИК-5 Евгений Лыкин ознакомился с материально-бытовыми условиями содержания осужденных в исправительном учреждении, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области. – Кроме того, во время своего визита уполномоченный по защите прав предпринимателей региона провел прием осужденных по личным вопросам, в ходе которого дал обратившимся разъяснения в рамках действующего законодательства Российской Федерации».

Напомним, Евгений Лыкин на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов представил свой годовой доклад, уделив в нем большое внимание проблеме уголовного преследования предпринимателей. В частности, он рассказал об опасности, которую таят в себе государственные и муниципальные контракты. Анализ обращений предпринимателей показывает, что зачастую заказчики в рамках делового оборота ради недопущения срыва сроков исполнения контрактов просят выполнить иные работы вместо ранее предусмотренных, с последующим внесением изменений в проектно-сметную документацию. Или просят подрядчика заменить материалы, так как при исполнении работ иногда возникают ситуации, когда изначально предусмотренные документацией работы или материалы непригодны или неприменимы.

«Соглашаясь на данные действия, которые в рамках гражданско-правового оборота считаются обыденными, предприниматели должны понимать, что в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд подобная «отсрочка внесения изменений по контрактам» переводится в уголовно-правовую сферу, при том обстоятельстве, что в целом на качество выполненных работ, услуг данные действия не оказали существенного влияния, не повлекли неисполнения обязательств. Примечательно, что вменяется нанесение ущерба (вреда) на всю стоимость государственного или муниципального контракта», – отметил бизнес-омбудсмен.

По его мнению, складывающаяся практика является спорной и требует широкого обсуждения, так как зачастую негативно отражается на исполнителях, не имеющих умысла на совершение преступных действий при заключении и исполнении данных контрактов. Действия подрядчиков нередко квалифицируются по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В 2024 году в Орловской области на предпринимателей по статье 159 завели 25 уголовных дел.

Вопросы возникают и к правильности квалификации следствием действий предпринимателей. По мнению правозащитника, «для исключения чрезмерного уголовного воздействия на субъекты предпринимательской деятельности целесообразно принятие мер, касающихся как корректировки правоприменения, так и совершенствования уголовного законодательства».

ИА “Орелград”